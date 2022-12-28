大撒幣抗通膨奏效 西班牙政府再推100億歐元補助案

西班牙政府27日宣布，明年將再推出一系列規模合計100億歐元（106億美元）的補助方案，以緩和俄烏戰爭引發的高通膨。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）27日宣布這套方案，內容包括將原定今年底到期的電力和瓦斯租稅優惠延長六個月、對約420萬戶低收入家庭再直接補貼每戶200歐元，以及對基本食品的租稅減免。

此外，西國政府也決定結束對加油站加油的全面折扣，改為補助運輸和畜牧業，並將延長原定今年底結束的房租漲幅2%限制，並對天然氣使用密集的工業公司提供9億歐元的補助。

自秋季以來，桑傑士政府為了嘗試抑制通膨，已推出350億歐元的補助方案，相當於西班牙總產值的2.5%。在俄烏戰爭引發歐洲的能源危機後，西國的消費者物價年比漲幅一度攀升至近11%。

西國政府這些措施，和與歐盟達成的發電用天然氣價格上限協議，目前已獲得部分成效。西班牙11月的年比物價漲幅減緩至6.7%，為歐盟27國之中最低。