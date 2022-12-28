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韓媒：三星聚焦車用晶片市場 抵銷記憶體晶片的不景氣

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
為了抵銷記憶體晶片事業的頹勢，三星電子正聚焦於車用晶片事業。路透
為了抵銷記憶體晶片事業的頹勢，三星電子正聚焦於車用晶片事業。路透

韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，為了抵銷記憶體晶片事業的頹勢，三星電子希望搭上汽車產業需求快速成長的熱潮，聚焦於車用晶片事業，目標是在2025年之前成為全球巨擘。

三星電子已經是DRAM和NAND快閃記憶體晶片的全球領導者，車用晶片的發展仍落後給美國的美光。

隨著汽車將進化為「裝輪子的智慧手機」，車用晶片需求預料將爆炸性成長。目前裝配內燃機引擎的汽車平均需要200~300顆晶片，但自駕車需要超過2,000顆晶片。三星電子預期，不需駕駛介入的Level 5全自駕車輛，需要約300 GB的DRAM容量。

IHS Markit預估，今年初的車用晶片市場規模為450億美元，預料將在2030年前成長到1,100億美元，年成長率約9%，而且儘管整體晶片需求下滑，明年車用晶片市場榮景依然光明。現代汽車證券預估，明年車用晶片市場將比今年擴增15.5%到670億美元。

車用晶片 三星

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