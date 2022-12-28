疫情重創全球經濟 富人財富卻翻倍

新冠疫情重創全球經濟，但有錢人愈來愈有錢，貧富差距再度加劇！全球有131位億萬富翁的淨資產於疫情期間卻翻倍，同時有更多人落入貧窮線以下。經濟學家分析，因為各國的紓困政策，導致資金大量流入金融市場，造成股、債市熱絡，讓富人更容易透過投資增加資產。

富人淨資產不減反增

《彭博社》報導，在新冠肺炎重創全球經濟的期間，全球有131位億萬富翁的淨資產不減反增，增加幅度更超過100%，如LV執行長、特斯拉創辦人都在資產翻倍的名單上。

同時，僅2020年就有近億人陷入極端貧窮的狀況，每天收入不到1.9美金，2021年底狀況更加嚴峻，全球貧困率從7.8%攀升到9.1%，今年全球都面臨通貨膨脹、經濟衰退的風險，各地人民的錢包變得愈來愈薄。

《半島電視台》報導，經濟學家分析，為了在疫情流行期間促進經濟發展，許多國家採取了減稅、振興企業的政策，導致大量資金從中央銀行流入民間，也造就了更多放貸與投資的機會，有助於富人透過金融市場增加財富。

金融活躍、企業萎縮

不僅是疫情紓困政策，經濟學家苟許說，自從2008年全球金融危機以來，各國政府都採行量寬鬆的貨幣政策，導致金融體系長期處於低利率與高流動性的狀況，大企業在過去15年來，也選擇將資金投注於金融資產上，而非強化企業的產能。

倫敦大學亞非經濟學院講師達菲默思說，金融市場的強勁表現，為坐擁大量資產的富人帶來更高昂的收入，且勞工的議價能力有變得愈來愈弱的趨勢。他指出，尤其每當面臨經濟危機時，各國央行的第一反應就是保護金融市場免於崩潰，這有助於股票與債市的蓬勃發展，但也帶來更嚴重的貧富差距。

倫敦經濟學院經濟學者費雷拉指出，富人的資產增加，意味著富人將更有能力影響決策過程，迫使政府訂定出對它們有利的政策，將更進一步加大貧富差距。

他強調，財富不平等也是一種政治選擇，並非無可避免，並呼籲國家政府都應該選擇財富正義的道路。

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