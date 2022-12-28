西方祭石油限價 俄羅斯禁售斷供應

當馬斯克（Elon Musk）來到白宮，要求我幫忙他所有的補貼計畫——不管是續航時間不夠久的電動車、老是出意外的無人駕駛車，還是一籌莫展的火箭——的時候，要是沒有這些補貼，他將一文不值，他還告訴我，他是多忠實的川普和共和黨的粉絲，我本來可以說「跪下來求我吧」，而且他也會這麼做……——川普2022年7月12日發表於真相社交平台（Truth Social）。

2022-12-28 12:42