西方祭石油限價 俄羅斯禁售斷供應
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】俄羅斯的能源戰又有動作了！俄國政府27日宣布停止銷售石油給實施石油限價的G7、澳洲與歐盟國，禁令將維持5個月。西方國家雖欲透過低價石油以減少俄羅斯利潤，但中國與印度都增加對俄購買石油的比例，雖然俄羅斯表示2023年財政赤字會擴大2%，但影響並不明顯。
反制西方限價策略
根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯27日宣布，從明年2月起將不會賣石油給實施石油限價的國家，包括G7、澳洲與歐盟都將受到影響，禁令將持續5個月，而俄羅斯總統普丁也會給不願遵守石油限價的國家豁免。西方國家是在12月5日對俄實施1桶60美元的石油採購限價令，目前一桶石油約80美元。
不過俄羅斯將許多石油轉賣給中國與印度，中國的採購量從1月中每天60萬桶提升到如今110萬桶左右，印度的增幅更明顯，原本今年並未採購俄國石油，到11月已經每天進口90萬桶俄國原油。因此，雖然只要透過西方國家船運的石油都要限價，但烏克蘭總統澤倫斯基近日也批評限價政策太軟弱，西方需要擴大制裁俄羅斯。
制裁難以讓俄屈服
《衛報》提到，俄羅斯財政部長西盧安諾夫表示，俄國受到石油限價令影響，2023年的財政赤字會增加2%GDP的佔比，但許多觀察家都認為，西方國家的限價政策的效用對俄羅斯的石油收入減少影響很有限。
《CNN》提到，目前西方已將俄羅斯踢出SWIFT清算機制，許多企業也紛紛撤出俄羅斯，並減少對俄羅斯石油依賴，但普丁近日仍擴大對烏克蘭的轟炸，並在烏克蘭東部的克爾米納城擴大部隊攻擊規模。俄羅斯外交部長拉夫洛夫堅持，烏克蘭必須承認俄羅斯的新領土才有機會上談判桌，雙方至今仍難找到停戰的共識。
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