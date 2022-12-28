iPhone供應乏力 蘋果周二股價跌至一年半以來最低點
集微網消息，蘋果公司股價周二收於2021年6月以來的最低水平，原因是大型科技股的持續拋售因關鍵假期期間對iPhone供應的擔憂而加劇。
該股連續第三個交易日下跌1.4%。
雖然蘋果在2022年的表現仍然溫和，但跌幅為27%，低於納斯達克100指數34%的跌幅指數。
摩根大通寫道，iPhone供應正在改善並緩慢地與需求持平，不過補充說，蘋果通常在今年這個時候在實現iPhone供需平價方面走得更遠。由於這個問題，該公司預計蘋果12月季度的業勣將低於普遍預期。
另外，摩根大通分析師Samik Chatterjee也寫道，大陸最新的智能手機出貨量數據證實了行業逆風。
科技股周二普遍下跌，納斯達克100指數下跌1.5%。該集團正面臨自互聯網時代以來最糟糕的12月表現。
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