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把錢花在刀口上！專家建議明年別買這五樣資產

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。美聯社
MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。美聯社

經歷混亂的2022年後，投資人正紛紛放眼2023年，MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，消費者已慢慢縮減支出，對投資人來說，若想省下資金，最好別買以下五樣資產：

特殊目的併購公司（SPAC）

MarketWatch專欄作家Nathan Vardi指出，在新冠疫情期間，投資人湧向透過併購掛牌上市的SPAC。根據SPAC Insider，2021年共有613件SPAC併購案，多於2020年的248件。SPAC是讓未上市公司掛牌的工具，未上市公司在和空殼公司合併上市，理論上能加快籌資速度並且減輕監管負擔，但美國證管會（SEC）今年4月警告，所謂的SPAC好處其實未必真的能帶來嘉惠。

最近的研究顯示，從2015年以來，買進SPAC的投資人平均會在併購的一年後虧損37%，今年來SPAC與新發行指數型基金（ETF）已下滑12%。

Nathan Vardi認為，SPAC熱潮會破滅，也能預測的到，因此最好別碰SPAC。

加密貨幣

MarketWatch專欄作家Beth Pinsker指出，明年別投資加密貨幣的理由有兩個，但都和過去一年來多數加密貨幣價格暴跌無關。首先，加密貨幣沒有長期的市場理論支撐，買加密貨幣比較像是在投機、而非投資，這看起來有點像在玩文字遊戲，但若觀察過去的財務規劃，用投資來測試自己風險容忍能力，加密貨幣滿是風險。

Beth Pinsker說，這接著帶出明年別投資加密貨幣的第二個理由：根本沒有安全的存放之處。

若加密貨幣平台破產，沒有聯邦擔保，個人也缺乏加密貨幣盜竊的防範途徑，一切只能靠自己。

他認為，加密貨幣實在不是個停泊資金的好去處。

迷因股（meme stocks）

Nathan Vardi指出，在新冠疫情期間掀起熱潮的迷因股，多為商業模式陷入困頓的企業，例如遊戲零售商GameStop、電影院連鎖業者AMC，這個投資策略在超低利率助長的股市熱潮中，還能奏效，但現在正處於利率居高不下的熊市。

他說，現在企業基本面重回主流，投資迷因股的歲月可能已經過去。

Meta Quest頭戴裝置

MarketWatch專欄作家Jeremy Owens認為，從消費者面向來看，如果真的很喜歡虛擬實境（VR），那麼買一台今年推出的Meta Quest 2和Meta Quest Pro頭戴式裝置，沒什麼問題，只是感覺可能會像在2007年初iPhone問世前夕，買一支黑莓（BlackBerry）的新機一樣。

各界都在盛傳，蘋果預料將在明年跨入擴增實境（MR）與VR市場，消費者若還買不到，至少能一睹為快。iPhone在15年前問世後，改變了人們看待智慧手機的方式。

他說，若蘋果在明年跨入MR／VR領域，可能會讓買了Meta Quest的消費者覺得很嘔。

特斯拉電動車

Jeremy Owens指出，近年來因為其他製造商都還在研發電動車，尚未生產，特斯拉一直都是買電動車的最佳選項，但明年應該會有更多類型的電動車上市，價格也預料將持續下滑，通用汽車、福特汽車、豐田汽車以及福斯等大車廠都已跳進來，同時還有Rivian、Lucid、Fiscker等新進業者。

在此同時，在Model 3於2017年推出後，特斯拉的升級卻不多，而且還調漲價格到執行長馬斯克坦承為「難堪」的水準，畢竟特斯拉標榜Model 3是平價的電動車。

他說，在消費者多年來只能買特斯拉電動車後，明年情況可能改變。

近年來特斯拉一直都是買電動車的最佳選項，但明年應該會有更多類型的電動車上市。路透
近年來特斯拉一直都是買電動車的最佳選項，但明年應該會有更多類型的電動車上市。路透
從2015年以來，買進SPAC的投資人平均會在併購的一年後虧損37%。路透
從2015年以來，買進SPAC的投資人平均會在併購的一年後虧損37%。路透
加密貨幣今年來暴跌。路透
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Meta的VR頭戴裝置Quest已廣受愛好者歡迎。路透
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迷因股熱潮已經過去。路透
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特斯拉 疫情 上市公司

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