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押注風險資產明年大漲？低估了全球各地大罷工的威脅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
護理人員在倫敦發動抗議活動，要求加薪。路透
護理人員在倫敦發動抗議活動，要求加薪。路透

為風險資產明年上漲布局的投資人，可能低估了世界各地數百萬勞工發動抗議、要求提高薪資的威脅因素。

雖然諸多跡象顯示通膨已見頂，使得押注2023年美元走貶、全球股市反彈等相關預期出籠，但一些市場策略師愈來愈擔心，勞動力成本突然大增，將阻撓資金從避險資產流出並轉進看好經濟成長的資產。

這種勞工躁動、高通膨牢固的情節，會透過美國公債殖利率上揚、美元再度升值、實體商品與價值股需求提高來反映。

許多地方都已出現警訊，多個主要國家面臨罷工事件威脅激增。例如德國的一場勞資糾紛，在該國最大工會與資方達成加薪8.5%的協議之前，約90萬名員工原本打算參與罷工。全美各地上百家星巴克咖啡連鎖店員工12月中旬罷工三天，引發關注；南韓卡車司機大罷工則讓汽車、化工與鋼鐵產業的物流受到影響。

根據彭博彙整數據，美國罷工行動的案件數已攀抵17年高點。

聯準會主席鮑爾與歐洲央行總裁拉加德在本月升息後，都強調了勞動力成本的影響。

日興資產管理公司首席全球市場策略師維爾（John Vail）表示：「這勢必會是2023年的爭鬥。如果薪資繼續調高，將出現停滯性通膨，對股債市場都是不利因素。」

澳洲AMP Services公司投資策略和經濟學部門主管奧利佛表示：「長期較高的利率可能會代表殖利率還要再上升一波。這對公債和高風險公司債的投資人來說是壞消息。」「它延續防禦型交易和價值交易，對於成長型股票來說是個非常不利的環境。」

Boston Partners研究主管穆拉尼認為，如果2023年持續高通膨的情況，偏向景氣型的股票表現將良好，「價值股表現佳，商品表現良好，無論是材料還是工業股」。

日興的維爾表示，現金也會再呈現新一波吸引力，如同近五十年前經濟陷入停滯性通膨時期，「如果你在1970年代末期進行投資，最好的會是把資金投入貨幣市場基金。在停滯性通膨環境中，短期利率會上揚」。

通膨 罷工 資產

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