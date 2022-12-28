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特斯拉二手車價差好賺？現在反而跌更兇！衝擊新車需求

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，特斯拉二手車價格下跌的速度比其他車還快，且庫存去化的時間也比較長。路透
最新數據顯示，特斯拉二手車價格下跌的速度比其他車還快，且庫存去化的時間也比較長。路透

最新數據顯示，特斯拉二手車價格下跌的速度比其他車還快，且庫存去化的時間也比較長，代表過去買新車再轉售賺取價差的日子已不再。這可能威脅特斯拉的新車需求，使新車售價變得更低。

路透報導，11月特斯拉二手車平均價格為55,754美元，較7月站上的67,297美元高峰下跌17%。Edmunds數據顯示，整體的二手車價格僅跌了4%。特斯拉二手車11 月在經銷商的庫存周轉天數為50天，也比所有二手車的38天高。

此前，隨著各界對電動車的接受度大增，加上俄烏戰爭引發汽油價格上漲，提振了特斯拉電動車的需求。特斯拉調漲車價的速度比其他車更快，帶動獲利成長。部分買家利用特斯拉車搶手的市況，出售他們相對較新的電動車，並從中獲利，接著再訂購新車，這種情況推動了特斯拉的新車需求。

分析師指出，在8月待售的特斯拉二手車中，近三分之一是2022年款，反映買家當初買車的目的就是為了轉手給別人。Edmunds數據顯示，相形下，其他品牌的二手車的占比僅5%。

汽車銷售網站iSeeCars.com布洛爾（Karl Brauer）表示：「現在出售特斯拉車，沒辦法超過原先支付的價格，不再是過去兩年大多數時候的情況。這將降低特斯拉新車的需求。」

軟體工程師普羅菲特（Greg Profitt）去年以4.9萬美元的價格，買了一輛Model Y，三個月後轉手售出，賺了1.2萬美元。他後來又買了一輛特斯拉，不過是折扣後的二手車。他說，「如今的經濟情勢有點讓我不敢買新的」，而且他認為特斯拉近期為今年交車的Model Y與Model 3新車提供的7,500美元的折扣太少，難以維持需求。

特斯拉 庫存 俄烏戰爭

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