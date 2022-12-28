蘋果股價下探18個月低點 難甩iPhone供應疑慮

蘋果公司股價27日收在2021年6月以來最低水準，在大型科技股持續遭拋售之際，投資人同時擔心蘋果在年終購物旺季的iPhone供應問題。

蘋果股價27日下跌1.4%至每股130.03美元，已連三個交易日收黑，今年來累計下跌27%，不比那斯達克100指數34%的跌幅慘重，然而，蘋果過去一個月落後於大盤的表現，自12月來跌逾12%，高於該指數10%的跌幅。

近期位於中國大陸的主要iPhone工廠運作受到新冠疫情干擾，使得蘋果旗艦產品供應短缺。摩根大通27日稍早在報告中表示，iPhone的供應「正在改善並慢慢邁向與需求一致」，但同時指出，蘋果在一年中此時通常會進一步達到iPhone供需一致。由於這項問題，小摩預期蘋果在截至12月的這一季業績會比市場共識預期來得「淡」。

另外，小摩分析師查特吉（Samik Chatterjee）也表示，在中國大陸之外的最新智慧手機出貨數據「證實了產業的逆風情勢」。

整體科技股27日下跌，那斯達克100指數下跌1.5%，這個族群正面臨2000年代初期網路泡沫以來最糟12月表現，此時投資人預期聯準會為了對抗通膨，將維持鷹派立場。