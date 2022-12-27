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美國利率再創新高 衝擊中低收入戶

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
利率持續上升，對美國中低收入戶產生的衝擊超乎預期。(Photo by Got Credit on Flickr under C.C. License)
利率持續上升，對美國中低收入戶產生的衝擊超乎預期。(Photo by Got Credit on Flickr under C.C. License)

美國利率創下15年來新高！部分房貸價格相較疫情前翻了一倍之多；信用卡的利率也從年初的16.3%，到現在超過19%。對那些本身現金就不足的中低受入戶來說，負擔利率上升帶來的衝擊，更被迫落入「以債養債」的困境。

為抗通膨衝擊低收者

Public Integrity》報導，為了抵抗通膨造成的經濟壓力，美國Fed持續提高利率，但是提高利率的影響不僅是存款利率上升和通膨減緩，借款利率也會隨之上升。對於現金匱乏的公司，以及中低收入戶造成不小的衝擊。

根據《WashingtonPost》報導，在COVID-19之前價值1100美金的房屋貸款，現在已衝破2000美元大關。信用卡的利率也在迅速攀升，從今年年初16.3%，已經是遠高於疫情爆發前的數字，現在更超過19%，是自1985年以來的新高。

又因為房屋貸款、車貸通常是以浮動利率的方式發行，所以利率上升，相比存款族，對「借款族」的衝擊是更大的。

教戰還債法

專家建議面對高通膨的經濟壓力，「債務滾雪球法」以及「債務雪崩法」都是普遍被使用的方法。「債務滾雪球法」意思是債務人先從最小額度的債務開始償還，到金額最大的債務；「債務雪崩法」則是先從額度最大的債務開始。

雖然兩個方式各有優點－「債務滾雪球法」可以讓債務人掌控自己的現金流向；「債務雪崩法」則可以降低未來利息的費用。但兩者都無法真正解決債務問題。尤其在未來利率走向未知的情況下，無非只能用新的貸款還舊的貸款，一步步將債務的洞補得深不見底。

如果培根漲價，大家會理解；如果雞肉漲價，大家也可以理解，並根據價格做出決定；但如果還本利息漲價，大家卻不得不接受它，或許也是為甚麼「利息漲價」會帶來這麼大衝擊的原因。

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