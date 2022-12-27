Meta接連叫停數據中心項目 傳大幅削減伺服器訂單

集微網消息，據外媒報導，科技巨頭Meta日前相繼暫停了位於德克薩斯州、愛達荷州等多地的數據中心項目，並取消了在丹麥的新數據中心建設計劃。

Meta方面表示此舉是為了針對AI工作負載重新設計上述項目，但考慮到其中不少項目在今年才正式開工建設，因此重新設計仍然顯得極為突然。

Meta上個月宣佈將裁員11000名員工，約佔其全部員工總數的13%，原因是經濟狀況惡化、Apple對其商業模式的影響以及向元宇宙的轉型尚未成功。

另據台灣晶片供應鏈業者「@手機晶片達人」爆料，最近Meta與Amazon都大幅減少了伺服器與數據中心訂單，相關的半導體廠商Nvidia、AMD，Alchips都被減少2023訂單數量，預計也將影響台積電。 ​​​