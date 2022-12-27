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雙重壟斷？明年高通將有100%的Galaxy S和iPhone市場份額

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高通。路透
高通。路透

集微網消息，美國晶片製造商高通對蘋果和三星電子的依賴再次成為焦點。Strategy Analytics最新報告指出，到2023年，高通將擁有100%的Galaxy S和iPhone市場份額，高通將從這種雙重壟斷中受益。

早在今年6月，天風國際証券分析師郭明錤發推文指出，蘋果將不得不依賴高通更長的時間，尤其是在2023年，高通將擁有蘋果移動設備100%的供應份額。在同一條推文中，郭表示，如果蘋果確實設計並交付了其 5G 調製解調器，高通最初預計只會獲得20%。

殊不知這對高通來說這好消息還是壞消息。一方面意味著高通在蘋果的業務上獲得了一定的確定性，另一方面，高通對三星、蘋果的依賴極高。蘋果一直在致力於開發自己的5G調製解調器，終歸有蘋果解決開發問題，得出研發成果的時候。尤其是當涉及到未來的產品時，這意味著蘋果不必依賴高通。

另一方面，三星電子據稱將增加Galaxy智能手機Exynos晶片組的產量，以提高其內部處理器在Galaxy設備中的比例，並降低對高通的依賴。

高通

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