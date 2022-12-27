今年股市賠到怕了嗎？ 2023年可留意這兩個題材

投資人今年經歷2008年金融危機以來表現最差的一年，聯準會（Fed）為對抗通膨不斷升息之餘，股債雙雙下跌。如今要問的是，最壞的時期過去了嗎？

華爾街對美股展望保守很多

華爾街對於美股今年預測保守很多，只敢給標普500指數4,000點水準的評價。這是因為華爾街對2022年美股的預測比實際表現高出40%之多，是2008年失準最離譜的一年。一年前，證券策略師預測標普500指數今年底會收在5,264.51點，上周五為止收在3,844.82點。

據MarketWatch調查，證券策略師認為明年底的水準為4,031點，僅漲不到5%，不過其中預測的差距極大。摩根士丹利、花旗集團、瑞銀認為明年會收在4,000點以下。悲觀者如法巴證券認為會跌到3,400點，樂觀者如德銀認為會收在4,500點。

留意大陸解封受惠股

至於明年該投資哪些類型的股票，投資人認為可以留意會因中國大陸自新冠肺炎疫情解封而受益的股票。MarketWatch專欄作家 Michael Brush求教於基金經理人發現，有兩類股票值得考慮，一是因解封而直接受益的股票，二是會因經濟成長受益的景氣循環股。

Chautauqua國際成長投資人基金經理人 Haicheng Li 看好兩檔股票，一個是 法國奢侈品品牌 Kering ，一是國藥集團。她也推薦電子商務類股票，點名阿里巴巴、拼多多、百度、和騰訊。

特斯拉何時反彈？

特斯拉股價今年大跌64%收在123.15美元，是大型股中跌得最慘的個股。如今特斯拉執行長馬斯克已承諾明年不會再賣手中持有的特斯拉股票，特斯拉會就此止跌嗎？

Wedbush證券分析師Dan Ives以「需求出現缺口」為由，大幅調降特斯拉目標價30%，由250美元降至 175美元，但仍維持「買進」特斯拉的評級。按此目標價計算，特斯拉明年仍有42%的上漲空間。

Ives認為，特斯拉最近股價下跌，主要投資人對馬斯克太重視推特造成的，一旦馬斯克把重心轉回特斯拉，兌現不再賣特斯拉股票的承諾，董事會啟動實施買回股票的計畫，且在第4季法說會上提出合理的展望，特斯拉股價即可望觸底反彈。