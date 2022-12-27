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開放觀光助攻！日本11月零售銷售連九月成長

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本11月零售銷售連續第九個月成長，開放國際觀光與提供國內旅遊補貼支撐了消費。美聯社
日本11月零售銷售連續第九個月成長，開放國際觀光與提供國內旅遊補貼支撐了消費。美聯社

日本11月零售銷售連續第九個月成長，隨著日本當局解除新冠疫情邊境管制措施，加上提供國內旅遊補貼，帶動消費需求。

不過與前月相比，日本零售銷售下滑，原因是隨著核心通膨率刷新40年高點，日常必需品漲價加重日本家庭的負擔。

由於民間消費占日本逾半數經濟，因此消費回升是支撐經濟成長的關鍵。日本第3季經濟意外萎縮。

日本11月零售銷售年比成長2.6%，但低於分析師預估的3.7%，而且增幅較10月的4.4%和9月的4.8%減緩。

經調整季節因素後，11月零售銷售較前月下滑1.1%，是五個月來首度下滑。

上周出爐的數據顯示，11月有近100萬旅客赴日旅遊，這是日本解除新冠防疫邊境控管措施後第一個完整月份，此前邊境管制措施實際上是讓國際觀光客入境觀光停擺逾兩年。

除了外籍旅客外，日本政府10月中開始提供國內旅遊補貼也支撐倍受疫情打擊的觀光業，鼓勵民眾進行旅遊與相關產品消費。

另一項數據顯示，日本11月失業率下滑至2.5%，符合路透的預期，也較10月的2.6%失業率降低。職缺與求職者比率則持平在1.35，為2020年3月來最高。

日銀總裁黑田東彥26日表示，勞動力短缺的情況可望促使企業調高薪資，但他仍淡化短期內撤出超寬鬆貨幣政策的可能性。

日本 疫情

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