日圓疲軟效應 日人才外流

在日圓兌主要貨幣仍疲軟的情況下，愈來愈多日本人開始在海外尋找薪水優渥的工作，申請打工度假簽證計畫的人數大增，而外國企業也將目光投向相對便宜的日本勞動力。

日經新聞報導，Wish International數據顯示，隨著日圓大幅貶值至數十年來的低點，日本人6到10月申請這類計畫的總件數，是1到5月的兩倍，而許多人都是前往澳洲。

該計畫允許年輕人在其他國家待六個月到一年，並自食其力。申請澳洲打工度假簽證的日本人，在截至6月的一年期間，增加了2.4倍，達到4,600人左右。

同時，幫助海外求職或求學的顧問機構Re-aboard，在10月收到關於打工度假的諮詢件數約370件，是一年前的四倍，也比疫情爆發前的2019年10月增2.9倍。

其他國家企業，也將目光投向相對便宜的日本勞動力。人力資源諮詢公司美世（Mercer）估計，根據7到9月期間平均135日圓兌1美元的匯率，日本資淺員工的薪資，換算成美元後相當於薪資下降11%，主管則少5%。

幫助公司跨境僱用遠距員工的Deel表示，美國新創業者對日本員工的興趣大增。9月~11月期間透過該公司服務在美國或其他國家公司求職的日本人數量，比3~5月增加約60%。但這股趨勢可能加劇日本的勞動力短缺，引發擔憂。日本的勞動年齡人口自1990年代達到高峰後，就一直下降。