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大陸1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

ECB升息幅度 可能超預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

金融時報報導，歐洲央行（ECB）利率決策委員會資深成員、立場較鷹派的荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）相信，ECB剛通過緊縮周期中點，須「在那裡待很久」以遏制高通膨。另一位ECB鷹派官員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，需進一步升息才能壓低通膨，升息幅度可能超過市場預期。

ECB今年提高借貸成本2.5個百分點，以連續第四次升息將基準存款利率拉高到2%為今年劃下句點。

諾特接受金融時報訪問表示，現在到2023年7月間，ECB會再召開五次政策會議，可能在未來幾個月透過每次升息2碼，直至借貸成本在夏季攀至峰值，這樣就能達成「像樣的緊縮」。

諾特說：「我們做得太少。」他表示，「（緊縮周期）的下半場才剛開始」，決定何時緊縮夠了是ECB明年的「主要挑戰」。ECB執委會委員施納貝爾則在同日表示，ECB先前對通膨的持續性預估不夠準確，對於通膨上升的跡象不夠重視。

ECB 通膨 荷蘭

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