幸福經濟政府聯盟：進步指標 別只看GDP

財經網站CNBC報導，芬蘭、冰島、蘇格蘭、威爾斯和紐西蘭組成的幸福經濟政府聯盟（Wellbeing Economy Governments）正努力擴大影響力，希望2040年前促成全球各地經濟體轉型，放棄以國內生產總值（GDP）的成長率當成衡量進步的指標，重新制定能提供優質生活的經濟政策，讓人類與環境和諧相處。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）指出，「世界需要新的經濟模式」。她力促各國政府決策者追求經濟成長要以人民幸福為中心，氣候緊急狀況、生物多樣性流失、生活成本危機等多重全球危機，「強調我們該重視什麼及我們的經濟是為了什麼的基本問題」。

紐西蘭於11月公布了第一份幸福報告。紐國財政部首席經濟顧問Dominick Stephens告訴CNBC：「我們想要理解GDP以外的進展，但沒有單一指標可用來衡量幸福，因此須檢視系列指標和證據，以理解更廣泛意義上的進展。那有助我們了解哪裡做的好，哪裡落後，以及不同族群對幸福的感受有何不同。」

11月24日公布的報告，凸顯年長和年輕公民之間日益擴大的差距，長者在系列指標上的分數更高。紐國財政部並辨識出三大有待改善的領域：心理健康、教育成就，及住房可負擔性和品質。