快訊

大陸1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

亞洲航空客運 迎復甦期

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電
彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢。（歐新社）
彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢。（歐新社）

彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢，因多數亞太經濟體避免衰退、需求被壓抑及中國大陸重新開放，能夠增加運力的航空公司表現有望勝過同業。

新冠疫情使航空業陷入歷來最大危機，全球各航空公司大舉裁員，有些甚至已停業。不過，根據下半年的財報，隨著航空系統客運航班運力恢復至2019年約65%的水準，許多亞太地區的航空公司可能轉虧為盈。儘管亞洲航空公司在恢復運力方面落後於全球同業，但新加坡航空澳洲航空、日本航空和全日空等航空公司大幅回升，新航及澳洲航空上季已繳出出色財報。另外，大韓航空第3季的運力回升較慢，但已靠貨運業務賺取高額利潤。

大型航空業者目前表現相對較差的是國泰航空和大陸業者，但隨著香港放寬限制以及大陸鬆綁動態清零政策，這些航空業者的業績將急起直追。

彭博資訊分析師預估，到2023年年底，大陸國內航空市場將全面復甦，但國際航空市場只會恢復至2019年的40%。

在當前供應吃緊、航空獲利豐厚的市場中，亞太地區航空公司的利潤回報將取決於運力的提升，這有賴於將停飛的飛機重新投入營運，以及飛機製造商是否能按時交付新飛機。目前，亞太航空公司正致力讓飛機重新投入服務，從6月30日到12月19日，停飛的飛機減少24%至1,242架，占整體機隊規模的14%。另外，亞太地區航空公司預計2023年可收到362架新交付的飛機，印度的IndiGo和初創公司Akasa可能是2023年收到最多新機的公司。

產業分析師指出，疫情導致航空需求暴跌，一度讓亞洲航空業者的前景烏雲密布，因為各國實施的出入境和邊界限制導，衝擊亞洲航空公司的財務績效與現金流，一旦財務存有重大不確定性，可能拖累公司的持續營運能力。

疫情 澳洲 新加坡航空

延伸閱讀

華信航空ERJ除役救生衣 環保再製打造成時尚隨身配件

全球首架C919 今天開啟100小時驗證飛行

大雪擾亂溫哥華機場 華航長榮班機受影響

華航借疫使力 躍航空獲利王

相關新聞

美房市降溫 Fed打通膨奏效

聯準會（Fed）今年來連續升息已造成美國房市景氣下滑，由於高抵押貸款利率削弱了需求，美國11月住宅銷量以創紀錄的速度下滑...

豐田示警 明年展望不確定

豐田汽車26日表示，該公司全球產量11月寫下歷來同月新高，部分原因是靠穩健的消費者需求支撐，另外則是反映去年東南亞疫情蔓...

亞太地區機票價 恐居高不下

全球商務旅行協會（GBTA）指出，2023年亞太地區航空公司的獲利可望大幅提升，因旅遊需求反彈且中國大陸重新開放，也因此...

亞洲航空客運 迎復甦期

彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢，因多數亞太經濟體避免衰退、需求被壓抑及中國大陸...

特斯拉、比亞迪力推平價款 電動車廠瞄準新興市場

亞洲電動車市場可望在2023年全面起飛，包括特斯拉、比亞迪、塔塔等車廠都力推平價電動車，瞄準新興市場的需求。

日銀：極寬鬆政策不退場

日本銀行（央行）總裁黑田東彥26日重申，日銀上周放寬殖利率目標區間，絕非極寬鬆貨幣政策退場的第一步，不過他倒是看好勞力短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。