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亞太地區機票價 恐居高不下

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電

全球商務旅行協會（GBTA）指出，2023年亞太地區航空公司的獲利可望大幅提升，因旅遊需求反彈且中國大陸重新開放，也因此，亞太地區機票價格或將居高不下。

達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，需求超出原先預期是造成機票價格大幅上漲的主因，尤其是亞洲市場。受報復性旅遊的帶動，許多亞洲航空公司的機票持續上漲。GBTA預測，亞太地區經濟艙平均票價在2022年上漲40%之後，2023年將再上漲14.7%至平均304美元，直逼2019年的314美元水準。此外，2023年亞-歐航線和亞洲-北美航線的經濟艙票價，預料將分別上漲14.5%和10.3%，而亞洲區域內的票價則將上漲5.4%。

在商務艙方面，亞太地區2022年平均票價上漲45.2%後，預期2023年將上漲6.2%，至平均3,790美元，短程和長途票價則將上漲5%~7%。

分析師表示，儘管各地區、國家的機票上漲幅度不同，但票價日益昂貴已成趨勢。國際航空運輸協會（IATA）表示，受惠於航空旅遊持續復甦，航空業2023年預料將出現2019年來首次獲利。不過，許多航空公司2023年仍將面臨困境，主因繁瑣法規、成本上升與政府政策不一致。

航空業尋求達成在2050年淨零排放目標，但增加的成本將轉嫁給消費，機票價格也將不斷攀升。

票價 機票

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