特斯拉、比亞迪力推平價款 電動車廠瞄準新興市場

亞洲電動車市場可望在2023年全面起飛，包括特斯拉、比亞迪、塔塔等車廠都力推平價電動車，瞄準新興市場的需求。

日經新聞報導，特斯拉正加速拓展亞洲市場，以因應當地業者的挑戰。該公司將正式進軍泰國，預計明年第1季開始在泰國交車，並啟動服務中心和充電站網路的建設。Model 3在當地的售價從175萬泰銖起跳（5萬400美元），比同級進口車便宜約三分之一。

印度塔塔汽車定明年1月交付電動掀背車Tiago，被當地媒體譽為是國內最備受期待的車款。塔塔10月開放訂購Tiago後，一天內就接獲逾1萬筆訂單，到11月底訂單已突破2萬張，超越印度2021年全年的電動乘用車銷量。

在中國大陸，比亞迪已透過王朝、海洋等系列車款滿足中階市場的需求，今年年銷量將突破200萬輛。該公司今年聚焦於日益擴大的東南亞市場，產品在新加坡市場備受歡迎。