通膨重擊各大國 2023年都陷經濟風暴

英國薪資將跌至新低、日本通膨率來到40年新高，能源危機持續重擊德國經濟，各大國2023年經濟展望都很差！包括通貨膨脹、能源危機等狀況，經濟都不容樂觀，更影響到民眾實質薪資收入。德國央行指出，明年下半年有望緩步復甦。

英國薪資達新低點

《CNN》報導，根據企業分析指出，一旦考量通貨膨脹的狀況，英國勞工明年平均薪資恐跌回2006年的水平，預計2022年實質薪資下降的比例為3%，到了2023年再跌2%。

目前英國通膨高達兩位數，物價仍居高不下，但英國工資卻沒有相應成長，引發民眾嚴重的生活危機，英國國內已出現廣泛的罷工活動，包括鐵路、郵政員工與醫事單位，都有上街抗議的情形。

日本通膨罕見飄升

《半島電視台》報導，日本通貨膨脹率創下40年以來的新高，剔除新鮮食品等價格波動大的貨物後，通膨率來到3.7%，主因仍是能源成本上漲。雖然通膨率不比西方國家嚴重，但日本長期都是低通膨的狀況，此次通膨率飆高也成為市場的一大警訊。

日本經濟學家們分析說，雖然日本長年以來，相較不受到全球市場的影響，還是不能排除通膨再度上漲的可能性，因為明年上半年全球經濟將陷入衰退風險，政府很難在實施「通貨緊縮」的措施來抑制通膨。

能源危機重擊德國

《彭博社》報導，德國央行預計，能源危機明年仍會影響歐洲地區，德國經濟預計於明年上半年受到重創，預計 2023年整體產出會下降0.5%。

德國央行總裁奈傑說，雖然明年上半年經濟活動將會萎縮，但下半年有望持續復甦，並於2025年恢復正常。德國央行日前已經利率調升2碼，盼能緩解通貨膨脹的衝擊。

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