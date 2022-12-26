韓媒：三星無意加入美光的減產行列

集微網消息，美國存儲器大廠美光近來財測嚴峻，並警告市場需求萎縮，這讓另一巨頭三星電子的動向備受矚目。韓媒分析認為，三星不太可能加入美光減產晶片的行列。

據韓國時報今（26）日報導，雖然美光、SK海力士開始節縮成本來應對營收和毛利率下滑的睏境，但三星不太可能改變晶片生產的策略。至2023年第一季為止，三星基本上仍會設法保住毛利率，預測消費者信心最快2023年第二季即可恢復。

報導引據三星某一線供應商資深高層的表述，三星正在設法削減晶片庫存，雖然減產勢必有利短期供需狀況，但三星不考慮大幅削減存儲晶片產出，因為該公司仍在跟汽車製造商等重要客戶討論要如何讓庫存恢復健康。

該名人士說，三星重點在於美國晶圓代工廠的技術導入及裝機行動。三星比較可能去調整存儲晶片的產能，以至於影響設備進行投資的時間點，具體要晶片處理庫存的進展。

當前，晶片製造商正在經歷庫存調整、交貨時間急劇縮短的困境。根據研究公司的數據，截至今年第二季度，三星在DRAM晶片中佔有43.5%的市場份額，其次是SK海力士的27.4%和美光的24.5%。它計劃在下月初發佈該公司第四季度的盈利預期。預計三星半導體業務部門第四季度的營業利潤為1.5萬億韓元，同比下降83%。早些時候，其半導體首蓆執行官Kyung Kye-hyun告訴員工，三星已將今年下半年的半導體銷售指導從4月份的預測下調了32%。

不過，據產業人士消息，盡管全球經濟減緩，但三星電子明年將擴大DRAM與晶圓代工的晶圓產能，將新增至少10台極紫外光微影設備（EUV）。