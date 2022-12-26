蘋果晶片部門出現嚴重人才流失 明年可能被高通、聯發科超越

集微網消息，據The Information報道，蘋果公司晶片部門出現了嚴重的人才流失，設計師 Gerard Williams III等越來越多的晶片工程師及高層跳槽，以尋找更好的機會和工作環境。

Gerard Williams III於2019年離職創辦了Nuvia，並被高通公司收購，高通公司隨後推出了 Oryon，大大加強了高通ARM自研架搆的設計能力。

對二十多名前蘋果員工的採訪以及對法律文件的審查顯示，自2019年以來，蘋果已經有數十名關鍵晶片人才流向了晶片初創公司和更成熟的公司。整體來說，這些訊息提供了迄今為止最完整的畫面，說明了蘋果的晶片部門是如何運作的。

為了防止更多工程師離開公司，蘋果內部做了一些演講，試圖說服其員工相信在蘋果的職業生涯更有回報和穩定，而跳槽到其它初創公司存在巨大的風險發展。鋻於許多行業專家和經濟觀察家預測經濟將出現嚴重衰退，這些工程師中的許多人可能更願意在蘋果工作。

另外，在性能方面，蘋果A系列晶片和高通驍龍晶片差距越來越小。The Informatio表示，驍龍8 Gen 2已縮小差距，如果蘋果明年推出的A17 Bionic在性能上繼續令人失望，那麽高通和聯發科在2023年年末推出的新型號可能將超過蘋果。

「過去幾年蘋果處理器性能的提升非常小，每次提升其實主要是得益於晶片製造工藝的改進，而不是蘋果的晶片設計」，研究公司SemiAnalysis的首蓆分析師Dylan Patel表示，「自從威廉姆斯離開以來，蘋果的處理器性能增長已經顯著放緩」。