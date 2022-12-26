總經型避險基金今年靠債券和貨幣揚眉吐氣 大贏股市

交易債券和貨幣的避險基金今年可望創下全球金融危機以來最佳表現，利率勁升讓證券基金經理人和主流投資人慘賠之際，這些所謂總經型的避險基金反而大有斬獲。

總經型避險基金曾因索羅斯和路易斯．培根（Louis Bacon）而聲名大噪，但在2008年以後卻隨央行斥資數兆美元大舉購債以穩定金融市場而沉寂多年。不過，隨聯準會（Fed）和各國央行對抗通膨高漲，全球債市出現結構性變化、美元大幅走升，總經型避險基金再度嶄露頭角。

其中一位大贏家是億萬富豪投資家羅科斯（Chris Rokos） ，他因押注升息趨勢尤其是英國今秋出現的市場亂象，今年大賺45.5%的回報，也讓他規模155億美元的基金創下2015年成立以來最佳單牛表現。

Caxton Associates執行長安德魯勞( Andrew Law）今年至12月中拿下30.2%的回報率；海達（Said Haidar）的海達資本旗下的Jupitar基金則大賺194%，其中靠押注債券和商品，今年回報率一度高達270%。

Graham Capital創辦人兼董事長Kenneth Tropin表示，他感覺彷彿重回他入行之初的日子，總經趨勢的交易員1980年代、1990年代，以及2000年代之初都有過輝煌的日子。「他們是刻意不跟以股債為本的投資人同流的真正避險基金」。

全球股市今年下挫20%，債市則出現數十年來最大頹勢，令大多數基金經理人不堪回首；至於對做債券或以貨幣為資產類別交易的避險基金則大有長進。據HFR統計，總經型的避險基金今年頭11個月回報率為8.2%，可望創下2007年來最出色的績效。

交易員靠押注債券殖利率上揚而獲利，像是美國2年期債券殖利率由0.7%勁揚至4.3%，美國10年期公債殖利率則由1%上揚至3.6%。日本銀行（央行） 意外調整殖利率曲線管控政策，也讓日本公債殖利率大漲，進一步推升回報。

靠電腦程式來掌握長期趨勢的管理期貨基金（Managed Futures Fund）也有不錯回報，以12.6%締造2008年來最佳回報。

這番表現和證券型避險基金形成截然對比，柯曼（Chase Coleman）的老虎全球基金今年慘賠54%。