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黑田重申：放寬殖利率目標區間絕非極寬鬆退場的第一步

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黑田上周即已強調，調整YCC區間並非暗示YCC結束，也不是（寬鬆）退場策略。美聯社
黑田上周即已強調，調整YCC區間並非暗示YCC結束，也不是（寬鬆）退場策略。美聯社

日本銀行（央行）總裁黑田東彥周一重申日銀上周放寬殖利率目標區間，絕非極寬鬆貨幣政策退場的第一步，不過他倒是看好勞力短缺可能促使業者加薪。

黑田在日本經團連的會議上致詞時表示，日銀上周決定放大殖利率目標區間，目的是在提升極寬鬆貨幣政策的效能，而非邁向極寬鬆計畫退場的第一步。

黑田說 ：「這絕不是退場的一步。日銀藉由在殖利率曲線管控下不斷保持貨幣寬鬆，以持續而穩定的方式達到物價目標，薪資也隨之上揚。」

他也表示，隨高漲的進口成本效應消散，日本平均消費者物價在下個財報年度會降到日銀的2%目標之下。

不過，黑田表示 ，由於日本就業市場勞力短缺以及結構變化，導致臨時性的工資上揚，正職員工數量也增加，薪資增幅也會逐漸升高。他說：「勞動市場狀況尤其是非正職的員工預料會更加緊俏。」

他說：「隨日本經濟復甦，勞動需求預料會上揚，尤其是面對面的服務類行業。」

日本經濟 薪資 黑田東彥

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