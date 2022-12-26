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影史最賣座出續集 《阿凡達2》後勢看漲

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
帶著影史最賣座的第一集氣勢，《阿凡達2：水之道》將在年尾到明年初搶攻全球票房市場。（photo from Avatar Facebook Officials）
帶著影史最賣座的第一集氣勢，《阿凡達2：水之道》將在年尾到明年初搶攻全球票房市場。（photo from Avatar Facebook Officials）

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

等待了13年的科幻大片續集，鬼才導演卡麥隆的《阿凡達2》首週票房雖不如預期，但票房分析師點出關鍵次週的降幅，口碑效應的不降反升才能造就電影大賣座，《阿2》首週不如預期也有客觀因素：影迷排隊等待看高階版（3D等）、北美遇上超冷氣候等。另外《阿2》有聖誕季與新年黃金時段加成，下一部大片《蟻人3》要等到明年2月下旬，《阿2》有望成為疫情後復甦的第一電影。

首週後票房降幅才是關鍵

根據《Screenrant》報導，帶給影迷跨時代動畫享受的《阿凡達》，當年寫下影史最賣座電影紀錄（29.2億美元），今年由鬼才導演卡麥隆再推續作《阿凡達2：水之道》，據傳是《阿凡達》系列五部曲的第二部。

但斥資近4億美元的《阿2》首週週末表現卻不如預期，僅有1.34億美元，在今年電影首週週末成績榜，與《蝙蝠俠》並列第五，甚至低於迪士尼自己預期的1.5億美元。

這是卡麥隆的一大失利嗎？據《CNBC》24日報導，用首週成績來看衰《阿2》不合理，票房分析師點出，超賣座電影通常要看次週降幅，次週降幅低才是口碑效應的展現，一般電影降幅約五到六成，經典代表就是北美影史第五賣座、歷史第11名，今年上映的《捍衛戰士獨行俠》，首週週末也僅進帳1.2億美元，但隨後的口碑爆發，次週降幅竟低於3成，《阿2》還需要時間觀察。

首週成績不佳情有可原

另外，據《MovieWeb》報導，《阿2》首週成績不佳有很多客觀因素，首先是該片本就主打動畫特效，收看IMAX、IMAX 3D版本更吸引影迷，而這些高階螢幕的影廳本身就有限，首週末北美高階螢幕位置都售罄，說明影迷可能就想等到「高階螢幕」版本再看、才拉低了首週表現。

外媒也報導，北美近期天氣很糟，甚至連體育賽事都被迫取消，某種程度也影響到《阿2》在北美的首週票房（北美首週週末僅貢獻8千萬）。

《阿凡達2》後勢看好

延續CNBC報導，分析師認為《阿2》後勢看漲還有一些積極因素，首先是《阿2》遇上黃金檔期，從聖誕季到新年假期，按數據，聖誕節與新年夜的票房會佔全年5%，疫情前當週銷售額在4至6億美元間，堪稱是黃金一週，另外全球市場方面，還會遇上亞洲的春節。

第二個因素是沒有對手！另一個檔期上有威脅的大片是迪士尼自己也參與的《蟻人3》，這部《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》預期要到明年2月17日才上映。總言之，《阿2》被認為能在年底到明年初推高票房紀錄，被期許為疫情時代後的電影界復甦象徵。

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電影 疫情

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