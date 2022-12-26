比嬰兒潮世代早了12年 美Z世代想59歲退休

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

最新調查顯示，美國最年輕的成人族群Z世代所設定的退休年齡目標是59歲，比嬰兒潮世代的71歲整整早了12年。

美國西北互助保險公司在調查2,381名美國18歲以上成人後發現，18~25歲的美國Z世代族群預估的退休年齡中位數為59歲，這群人對自身職涯和達成財務安全能力的信心最高。相較下，千禧世代預期要在61歲退休，X世代是65歲，嬰兒潮世代則為71歲。

調查指出，Z世代雖期盼提早退休，但工作的主要動力不是金錢，64%認為成就感更重要，只有36%認為上班是為了賺錢。

調查顯示，Z世代最有可能在新冠疫情期間累積儲蓄，並且開始和理財顧問合作。在疫情期間，70%的Z世代成員儲蓄增加，29%受訪者在疫情前沒有任何理財顧問，但這群人都已經開始和理財顧問合作。

西北互助執行副總裁兼客戶長（COO）米契爾說，看到最年輕世代的成年人願意規劃並設定更高的自我要求，令人歡欣鼓舞。

調查也發現，X世代對前景最悲觀，僅43%認為自己能在有需要時獲得社會保障，分別低於千禧世代的52%、Z世代的55%，以及嬰兒潮和沉默世代的70%。

嬰兒潮 美國 疫情

延伸閱讀

想在幾歲想退休？美國Z世代年輕人給出這個數字

NBA／安戴托昆波狂砍45分淪空響 米契爾36分助騎士5連勝

NBA／上週東西區最佳球員 約柯奇、米契爾強勢獲選

NBA／米契爾狂砍41分率隊逆轉溜馬 騎士主帥：不能激怒他

相關新聞

韓版晶片法 挨批半調子

南韓國會在經歷好幾個月的爭論後，上周通過「韓版晶片法」（K-Chips Act），擴大對半導體和車用電池等主要戰略科技的...

歐洲電價飆漲 電動車充電可能比汽油貴

俄烏戰爭影響，歐洲近來能源價格不斷飆升，導致電動車充電成本跟著高漲。華爾街日報報導，在行駛同樣距離的情況下，某些電動車在...

歐洲新興股市 可撿便宜

股市、債市大跌的2022年終於即將結束，策略師建議，把希望寄託在2023年的美股投資人，或許可考慮把眼光移往海外市場。

投資大戶重新擁抱債券

全球債券今年來遭遇沉重賣壓，價格跌到多年來最吸引人的水準，正使全球投資大戶重新鍾情債券，基金經理人偏好債券的程度甚於其他...

美國會下個戰場…舉債上限

美國國會在通過1.65兆美元的支出法案，把聯邦政府局部關門危機延到明年9月之後，如今正準備迎接未來幾個月的更大規模爭鬥：...

疫苗股躍投資新寵

巴隆金融周刊報導（Barron's）報導，在新冠肺炎疫情讓華爾街投資人意識到投資疫苗類股有利可圖後，明年疫苗市場可望擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。