比嬰兒潮世代早了12年 美Z世代想59歲退休
最新調查顯示，美國最年輕的成人族群Z世代所設定的退休年齡目標是59歲，比嬰兒潮世代的71歲整整早了12年。
美國西北互助保險公司在調查2,381名美國18歲以上成人後發現，18~25歲的美國Z世代族群預估的退休年齡中位數為59歲，這群人對自身職涯和達成財務安全能力的信心最高。相較下，千禧世代預期要在61歲退休，X世代是65歲，嬰兒潮世代則為71歲。
調查指出，Z世代雖期盼提早退休，但工作的主要動力不是金錢，64%認為成就感更重要，只有36%認為上班是為了賺錢。
調查顯示，Z世代最有可能在新冠疫情期間累積儲蓄，並且開始和理財顧問合作。在疫情期間，70%的Z世代成員儲蓄增加，29%受訪者在疫情前沒有任何理財顧問，但這群人都已經開始和理財顧問合作。
西北互助執行副總裁兼客戶長（COO）米契爾說，看到最年輕世代的成年人願意規劃並設定更高的自我要求，令人歡欣鼓舞。
調查也發現，X世代對前景最悲觀，僅43%認為自己能在有需要時獲得社會保障，分別低於千禧世代的52%、Z世代的55%，以及嬰兒潮和沉默世代的70%。
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