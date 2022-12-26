巴隆金融周刊報導（Barron's）報導，在新冠肺炎疫情讓華爾街投資人意識到投資疫苗類股有利可圖後，明年疫苗市場可望擴大，除了新冠疫苗將首度在商業市場銷售，還將有首款針對呼吸道融合病毒（RSV）的疫苗，也可能推出首款mRNA流感疫苗。

在新冠疫情爆發前，投資人對疫苗事業興趣缺缺，因為四大疫苗製造商者已稱霸西方市場，洗牌的機率似乎很小。健康照護類股策略師霍茲說：「新冠疫情前，華爾街不重視疫苗題材。隨著製藥業者過去三年靠新冠疫苗賺到錢，這個題材重返投資雷達。」

明年起，新冠疫苗將在美國進入商業市場，不再全由聯邦政府埋單。輝瑞已表示，商用新冠疫苗每位成人劑量預料將收費110~130美元，莫德納已討論64~100美元的價格區間，都遠高於目前賣給美國政府的費用，輝瑞升級版新冠疫苗向美國政府收取的費用約為30美元，莫德納為約26美元。

輝瑞和葛蘭素史克（GSK）也都已各自公布令人印象深刻的RSV疫苗三期試驗數據，預料將先上市。莫德納和嬌生（J&J）等業者也正努力研發。輝瑞12月初預估，其RSV疫苗2027年的年營收有望超過20億美元。