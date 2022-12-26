美國會下個戰場…舉債上限

美國國會在通過1.65兆美元的支出法案，把聯邦政府局部關門危機延到明年9月之後，如今正準備迎接未來幾個月的更大規模爭鬥：提高聯邦政府的舉債上限。

華爾街日報報導，美國國會即將進入分治時期，共和黨將於明年1月掌控眾議院，民主黨保有參議院的過半席次優勢。共和黨籍的眾議院少數黨領袖麥卡錫和其他同黨議員已表示，將運用提高舉債上限的表決，強迫民主黨削減支出。美國總統拜登和民主黨的國會議員則堅決表示，不會屈於共和黨員的壓力刪減預算。

這場紛爭將可能在明年進入「膽小鬼賽局」，比誰先退讓，但爭端若未解決，可能會撼動全球市場。美國國會須定期提高舉債上限，允許財政部發行更多公債，償還現有債券，否則財政部須採取緊急舉措因應，例如暫時停發聯邦雇員薪資或延後償息，而延後償息可能構成違約。

2011年時，兩黨的舉債上限惡鬥拖累美股暴跌，促使標準普爾公司首次調降美國的信用評等。