投資大戶重新擁抱債券

全球債券今年來遭遇沉重賣壓，價格跌到多年來最吸引人的水準，正使全球投資大戶重新鍾情債券，基金經理人偏好債券的程度甚於其他資產，為金融海嘯以來首見。

一項評估全球固定收益資產的廣泛指標今年來已下跌15%，表現是1990年以來最遜，但也已跌到多年來最吸引人的水準。10月時彭博全球整體債券指數的殖利率一度上升到4%，為2008年來最高，也遠高於年初的1.3%。

美國銀行（BofA）全球基金經理人12月調查月報顯示，相較於其他資產，投資機構的資產組合都正在加碼債券，是2009年來首見。經理人也普遍認為，債券重新成為投資組合中的平衡工具，特別是針對股票等高風險資產。

EPFR機構的數據也顯示，債券基金於9、10月出現資金淨流出後，11月又轉為淨流入。一些經理人買進歐洲的投資級公司債，因為殖利率比股票收益率還高，且買進這類高品質公司債能夠使投資人安渡經濟衰退的風險，因為篤定能收回本金。

儘管美國通膨已開始下降，使債券殖利率近來溫和回降，但即使通膨再度回升，目前的殖利率仍足以吸引投資人進駐。同時公司債與公債的殖利率差距持續擴大，也使公司債受到歡迎，投資機構認為，這是許久未見的進場佳點。品浩也表示，目前是持有投資級債券的難得時機。

貝萊德等投資大戶較為審慎。以往在經濟衰退時加碼債券，是因為避險需要，以及央行此時會降低利率以刺激經濟，但若在經濟滑坡時通膨仍然居高，則央行可能不得不維持高利率。通膨雖然降溫，但距離央行的目標還很遠。