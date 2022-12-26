歐洲新興股市 可撿便宜

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

股市、債市大跌的2022年終於即將結束，策略師建議，把希望寄託在2023年的美股投資人，或許可考慮把眼光移往海外市場。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，今年來全球股市已跌18%，標普500則跌20%，部分策略師認為海外股市的動能將延續到2023年。相對於美國股市，歐洲和新興股市較便宜，而且各國貨幣政策和經濟背景不同，加上美國投資人對海外資產的配置不多，國際股市明年的表現有望相對亮眼，尤其是美元在接下來幾個月若走軟，對國際股市更有利。

先鋒（Vanguard）策略師估計，未來十年已開發市場的年化報酬率為7.2%~9.2%，新興市場為7%~9%，但美股僅5%~6.7%。美股的逆風包括價格偏貴、人力成本增加、經濟衰退的機率提高。

因此，先鋒的策略師自新冠疫情爆發以來首次認為新興市場有吸引力，但新興市場短期仍有風險，包括美元走強、全球經濟可能衰退及地緣政治緊張。不過，先鋒的策略師認為，對國際股市不利的說法似乎有些過了頭，此外新興市場升息速度放慢，美國利率上升較快。

巴隆的調查顯示，多數經濟學家預期美國明年經濟將表現低迷或負成長，物價升速會顯著減緩，但核心通膨可能會保持在2%目標之上，迫使Fed到年底前都將利率維持在高檔。

Gavekal研究公司共同創辦人蓋夫和凱爾茲基認為，下個牛市會出現在亞洲和新興市場，預測聯準會（Fed）明年將停止升息，不過通膨會比預期更難控制。在Fed停手後，美元可能走軟，形同為國際市場開了一扇門，屆時中國大陸應可開始見到疫後解封的效應。

經濟衰退 新興市場 美國

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