馬斯克警告少做股票質押 因股市容易陷入「集體恐慌」

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）警告股民，最好不要拿股票質押，因為股市有「集體恐慌」的風險。這是他本月來至少第二次發出類似警告，而他自己確實也用了大量特斯拉股票做擔保，取得資金。

彭博資訊報導，馬斯克23日在Podcast節目「All-In」中表示：「我真的建議民眾不要在股市大起大落時拿股票去貸款，而且你知道的，從現金的角度，多準備一點才能夠有備無患。市場低潮的時候真的很容易會遇到一些很極端的事。」

馬斯克今年稍早以440億美元收購推特時，不僅自己拿出數十億美元，也讓特斯拉背負了130億美元的債務。彭博新聞先前也報導，他的銀行顧問正考慮將推特的部分高息債務，換成用特斯拉股票擔保的保證金貸款，由他個人負責還款。

馬斯克今年來也出售了近400億美元的特斯拉股票，導致特斯拉股價挫跌逾65%。他本周表示將暫停出售特斯拉股票，且可能暫停兩年以上。

馬斯克這次在Podcast節目上的警告，至少是他本月來的第二次，但從他質押的特斯拉股票數量來看，卻顯得格外諷刺。根據美國證管會（SEC）今年4月的申報資料，截至2020年12月止，馬斯克共質押了9,200萬股特斯拉股票。

另外，馬斯克在這場Podcast節目上也重申，他認為經濟早就該陷入衰退，而且衰退規模可能會和2009年那一次類似。

馬斯克說：「我推測的最好狀況是，我們將經歷一年到一年半的風暴期，然後大約在2024年第2季迎來破曉。經濟繁榮不會永遠持續下去，但經濟衰退也同樣不會。」