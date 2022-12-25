意外 美新屋銷售連二月增

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

美國11月新屋銷售意外連續第二個月增加，表明房貸利率從高峰回落，促使新屋需求回穩，但整體房市景氣依舊疲軟。

美國住房與城市發展部（DHUD）和美國人口普查局23日公布，美國11月新屋銷售量較10月增加5.8%，延續前一個月的升勢，遠優於彭博資訊預估的減少5.1%，經季節因素調整並折合年率後為64萬戶，高於經濟學者估計的中位數60萬戶，主要受美國西部和中西部買氣暢旺的鼓舞。

美國30年期房貸利率降至7％以下，加上建商優惠措施增加，可能幫助提振需求。儘管如此，每月數據仍持續波動。隨著房價比起去年仍居高不下、加上聯準會（Fed）將繼續升息，房市逆風料將持續到2023年。

11月新房銷售價格中位數從10月的49.3萬美元降至471,200美元，但仍較一年前增加9.5%。

截至上月底，美國待售新屋數為46.1萬戶，但絕大多數仍在建設或尚未開工。 11月等待開工的已售房屋數升至年初來最高水準，該數字是衡量積壓訂單的指標。

美國 聯準會

延伸閱讀

全球第一個…美國新冠病例總數破億 專家：數據被嚴重低估

美國無證移民寒風發抖紮營 等候「防疫遣返令」裁決

美國新變種XBB蔓延！占1周新增確診18% 東北部最多

美國官員進駐行政、立法院 立委痛批干涉台灣內政

相關新聞

擅賣個資遭訴 Meta砸223億和解

社群媒體巨擘臉書母公司Meta同意以七點二五億美元（約台幣二百廿三億元）達成庭外和解，創下美國個資案件集體訴訟庭外和解最...

通膨預期降 美股好兆頭

美國股市上周五（23日）小漲，但未能止住標普500指數一連三周的頹勢，近來公布經濟數據好壞參半，加深投資人對美國明年經濟...

盼擴版圖 彭博傳想買華爾街日報

新聞網站Axios於廿三日引述匿名消息人士說法報導，媒體大亨、紐約前市長彭博有意收購華爾街日報母公司道瓊或華盛頓郵報。

耶誕節顯卡大降價 電玩玩家成晶片價格下跌的受惠者

近年來常為顯示卡短缺和價格大漲所苦的電玩玩家有福了，今年耶誕節顯卡的價格已大幅下降，凸顯晶片供應過剩為消費者帶來的好處。

高仿巧克力 終結可可豆爭議

巧克力的吸引力無法擋，但原料可可豆的生產過程涉及廣泛的伐林和童工，給消費者帶來道德難題。英國新創公司WNWN Food ...

燒肉店推訂閱制 誘惑健身族

日本出現燒肉連鎖餐廳瞄準健身族群，推出燒肉訂閱方案，透過提供限定套餐，讓忌諱高熱量而不碰這類食物的人，也能沒有罪惡感地大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。