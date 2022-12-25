意外 美新屋銷售連二月增

美國11月新屋銷售意外連續第二個月增加，表明房貸利率從高峰回落，促使新屋需求回穩，但整體房市景氣依舊疲軟。

美國住房與城市發展部（DHUD）和美國人口普查局23日公布，美國11月新屋銷售量較10月增加5.8%，延續前一個月的升勢，遠優於彭博資訊預估的減少5.1%，經季節因素調整並折合年率後為64萬戶，高於經濟學者估計的中位數60萬戶，主要受美國西部和中西部買氣暢旺的鼓舞。

美國30年期房貸利率降至7％以下，加上建商優惠措施增加，可能幫助提振需求。儘管如此，每月數據仍持續波動。隨著房價比起去年仍居高不下、加上聯準會（Fed）將繼續升息，房市逆風料將持續到2023年。

11月新房銷售價格中位數從10月的49.3萬美元降至471,200美元，但仍較一年前增加9.5%。

截至上月底，美國待售新屋數為46.1萬戶，但絕大多數仍在建設或尚未開工。 11月等待開工的已售房屋數升至年初來最高水準，該數字是衡量積壓訂單的指標。