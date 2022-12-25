亞馬遜擬出售貨機閒置空間

知情人士透露，電商巨頭亞馬遜（Amazon）正考慮把貨機上閒置的貨運空間銷售出去，以因應新冠疫情榮景不再、進而導致網路電商銷售成長放緩的局面。

彭博資訊報導，亞馬遜在歐美國家約有100架貨機，該公司近月已聘僱具備行銷航空貨運空間資歷的主管。兩位消息人士說，可能的選項包括，在自夏威夷、阿拉斯加折返的貨機內裝載鳳梨和鮭魚等貨品。

其中一位知情人士說，儘管電商業景氣降溫，但亞馬遜空運服務Amazon Air的長期計畫並未改變。另一名知情人士則說，該公司從貨機閒置空間獲利的壓力正在升高，以尋求在營收放緩之際增加獲利。

亞馬遜在2016年推出空運服務，引發市場臆測亞馬遜最終可能打造出隔夜快遞服務，與優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）一較高下。Amazon Air透過鄰近其倉儲的小型區域機場快速送貨，以達成一日或二日到貨的目標。

產業專家對亞馬遜的意圖抱持不同看法。Amazon Air前幾年的快速成長，和對辛辛那提/北肯塔基國際機場的大筆投資，引發外界揣測亞馬遜是否要力拚UPS和FedEx。但其他投資人說，亞馬遜空運事業的規模仍不比這兩家快遞巨頭，他們與亞馬遜相比擁有更多貨機和航點，業務也並未與亞馬遜的網路零售事業重疊。