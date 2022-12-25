特斯拉本月股價慘跌36%

特斯拉23日收盤再跌1.8%，連六黑是新冠疫情爆發以來最長連跌紀錄，顯然馬斯克就算承諾未來兩年不再出售持股，投資人仍沒有信心。

特斯拉周線連三黑，連長期看多特斯拉的分析師也對特斯拉憂心忡忡。

根據彭博資訊報價，特斯拉23日收跌1.8%至123.15美元，為兩年多來最低水準。過去一周重挫18%，市值失血850億美元。

本月至今重挫36.75%，蒸發掉約2,000億美元的市值，接近豐田汽車目前的市值。特斯拉今年初市值高達1.2兆美元，如今卻剩不到4,000億美元，早在10月中旬就被傳統能源業代表埃克森美孚超越；今年全年股價慘跌六成五，將寫公司歷來之最。

特斯拉近幾個月的賣壓變得更加沉重，原因是馬斯克為了籌措資金收購推特而大賣持股，以及各界對該公司銷售展望的擔憂日益加深。馬斯克23日在推特上承諾，他至少一年內不再出售特斯拉持股。他還說，對實施庫藏股保持開放態度。不料特斯拉仍接連兩日收黑。