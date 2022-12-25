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通膨預期降 美股好兆頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股在耶誕節前夕無力反攻，23日早盤開低走低。 路透
美股在耶誕節前夕無力反攻，23日早盤開低走低。 路透

美國股市上周五（23日）小漲，但未能止住標普500指數一連三周的頹勢，近來公布經濟數據好壞參半，加深投資人對美國明年經濟衰退的疑慮。不過，上周五是所謂「耶誕行情」第一天，讓投資人對短期止跌仍心存一絲希望。

美股上周五開盤因美國11月服務類價格漲幅甚於預期而走低，隨後因密西根大學消費者調查顯示家庭對經濟樂觀，且對未來一年的通膨預期降至2021年6月以來新低，大盤翻紅走高。標普500和那斯達克綜合指數終場分別收漲0.6%和0.2%，道瓊指數漲176點。

費半指數上周五變動不大，台積電ADR跌0.5%，一周各跌3.8%和1.9%。

過去一周標普500和那斯達克各跌0.2%和1.9%，道瓊漲0.9%，12月至今標普500下跌5.8%，那斯達克下跌8.5%，道瓊跌4%。

Yardeni研究公司總裁雅迪尼評道，目前美股彌漫氛圍是，無論利多和利空消息都被解讀成利空，多頭贏不了。如果經濟指標太強，Fed將別無選擇升息，直到出現經濟衰退。如果數據偏弱，則表示衰退來得更快。

12月通常是美股最強的一個月，但目前為止跌近6%，投資人如今寄望靠耶誕行情來療傷。歷來耶誕行情即12月最後五個交易日和1月初頭兩個交易日期間有75%是上漲的，反映的是年終成交量低、節稅及年終拿獎金投資所帶動的行情。

標普 美國

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