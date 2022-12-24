路透：特斯拉上海廠24日暫停生產 比預定時間還早

根據一份內部通知和兩名知情人士的說法，特斯拉24日已暫停上海廠的生產活動，比原先計畫還提前一天。

根據路透看到的通知和消息人士，特斯拉取消了該工廠的早班，並告訴所有員工可以開始休假了。特斯拉未提供理由。而路透等媒體本月稍早報導，特斯拉計劃從25日至明年元月1日暫停該工廠Model Y的生產工作。

在中國大陸12月初鬆綁清零政策後，當地確診病例大增。放寬防疫措施雖然受到企業和民眾的歡迎，但在短期內會嚴重擾亂企業的運營。

其中一位知情人士說，特斯拉和其供應商的員工也因這波疫情而確診，這對過去一周的公司營運構成挑戰。

同時間，特斯拉也在努力應對高昂的庫存水準，因該公司第二大市場準備迎接經濟低迷的情況。

這名知情人士說，上海廠上周一直聚焦生產為了出口的車款。

先前報導指出，特斯拉上海廠將於本月底暫停Model Y的組裝，將是Model Y在上海廠本月計劃減產約30% 的一環。Model Y是特斯拉最暢銷車型。

作為特斯拉最重要的製造中心，上海廠去年12月最後一周維持正常運作。報導指出，該工廠年底暫停運作並非慣例。