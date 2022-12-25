高仿巧克力 終結可可豆爭議

巧克力的吸引力無法擋，但原料可可豆的生產過程涉及廣泛的伐林和童工，給消費者帶來道德難題。英國新創公司WNWN Food Labs認為自己找到答案：味道、口感和外觀與真品相差無幾、實驗室裡生產出來的高仿巧克力。

WNWN的發音是英文的雙贏（win, win），用氣相層析法技術分析巧克力的風味和香氣，從分子結構找出模仿之道。與WNWN擁有相似雄心壯志的新創公司還包括：總部在慕尼黑的Planet A Foods，用發酵燕麥製作高仿巧克力點心；以及加州的Cultured公司，用可可細胞在加州戴維斯市生產實驗室出品的巧克力。

即使20年前，雀巢、瑪氏（Mars）和Hershey等大型巧克力製造商就簽署協議，承諾供應鏈不會有童工，但美國勞工部估計，巧克力產業仍有156萬童工。此外，以破壞全球原始森林的主因而言，巧克力原料可可排在牛、油棕櫚和大豆之後。自1960年代以來，最大的可可生產國象牙海岸已經失去大約85%的森林。

糖果公司正設法買進國際公平貿易組織和雨林聯盟等認證合乎道德標準的可可，也努力提高可可的可追溯性，以解決上述問題，但非營利活動人士認為，解決弊病有更簡單的方法：企業為可可支付更高的價錢。迦納和象牙海岸已對可可出口徵收附加費，來改善農民生計，不過仍有部分買家透過協商不必多付錢，尤其是需求疲軟期。

消費者逐漸認知到可可的陰暗面，這為市場新進者開啟了一扇大門，他們販售的高價巧克力，以具永續性和符合道德標準為號召。

總部位於阿姆斯特丹的Tony's Chocolonely Bars在這方面很出名，標榜可100%追蹤其採購的可可。但連Tony's也發現它的供應鏈存在童工。

WNWN主張完全避免使用可可。該公司計劃明年在葡萄牙設廠，訂下每月產量15萬公斤的目標，希望供貨給主要食品公司，提供巧克力和其他成分的替代品，例如香草和咖啡。

德芮恩說，選擇替代原料可讓雀巢在生產Kit Kat時減少60%用水，對溫室氣體排放的影響則減少80%。