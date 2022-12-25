燒肉店推訂閱制 誘惑健身族

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

日本出現燒肉連鎖餐廳瞄準健身族群，推出燒肉訂閱方案，透過提供限定套餐，讓忌諱高熱量而不碰這類食物的人，也能沒有罪惡感地大快朵頤。

日經新聞報導，日本「燒肉LIKE」社長有村壯央今夏在推特上發文問定期去健身房的人：「如果有個訂閱制是，每天能吃200公克的特色燒肉和牛橫膈膜肉，你會感興趣嗎？」結果獲得熱烈迴響，因而催生出「燒肉Fitness」的訂閱方案，訂戶可以每天向指定店家索取一餐。

雖然肉類（尤其是瘦肉）時常和控制飲食、重量訓練有關，但日式燒肉以油脂豐富、搭配高碳水化合物的米飯而著稱，對想健身的人來說是一大忌諱。

有村壯央本身會定期健身，他想打破日式燒肉不能成為健康飲食的迷思，「同樣是肉，為何有如此區別，日式燒肉必須要有更多可能性」。

他8月在惠比壽本店推出「燒肉Fitness」後，前100份限定套餐在五分鐘內售罄。該方案初始價格為每月10,780日圓（78美元），有村壯央預期一般訂戶會每月到店10次，結果實際上平均超過20次。

有村壯央說：「去健身房的人都會堅持完成例行事項，而他們恰好把燒肉加入個人的例行事項。」

由於訂戶光顧次數太頻繁，讓該事業可能有虧損的風險，因此有村壯央將月費調漲到14,080日圓。

「燒肉Fitness」讓訂戶可以從三種套餐中選擇，分別瞄準想增肌、減脂的對象，也有低碳水化合物的選項。有村壯央表示，前兩者分別占銷售的兩成，而低碳水化合物餐點則占六成，最受歡迎。

有村壯央表示：「透過向健身者提供服務，我們正鎖定一個迄今都和日式燒肉無緣的目標市場。」他也說，飲食受限的舉重者特別喜歡「燒肉Fitness」，因為他們可以沒有罪惡感地享用餐點。

另外，有別於其他餐廳用的共享烤肉架，這家燒肉店附有專屬個人的無煙烤爐座位，而且訂位和支付都自動化，有助減少與餐廳員工的接觸。

燒肉LIKE目前有13家店，主要位在東京和大阪。有村壯央計劃每月持續展店兩家。該公司12月也開始允許客戶在任何時間點都能開始訂閱，而不必等到每個月第一天。

健身 餐廳 套餐

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