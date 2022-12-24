快訊

勞資爭議引眾怒！博客來與清潔工達成和解 金額這樣算

飛虎隊最後一位中華民國隊員 陳炳靖染疫於港病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕節顯卡大降價 電玩玩家成晶片價格下跌的受惠者

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
今年耶誕節的顯卡價格已比過去幾年下降不少，可說是拜晶片價格大跌所賜。美聯社
今年耶誕節的顯卡價格已比過去幾年下降不少，可說是拜晶片價格大跌所賜。美聯社

近年來常為顯示卡短缺和價格大漲所苦的電玩玩家有福了，今年耶誕節顯卡的價格已大幅下降，凸顯晶片供應過剩為消費者帶來的好處。

財經網站MarketWatch報導，輝達RTX 3090Ti這款高階顯卡今年3月上市時建議售價為2,000美元，在耶誕節前兩天已降價近50%，且每人可買五張，與過去兩年一卡難求的情況形成強烈對比，包括輝達、英特爾、超微的顯卡，在23日當天都可以輕易入手，且折扣幅度也很大。

可輕鬆買到顯卡對玩家而言是好事，但投資人可就不這麼想。在積壓需求已獲得滿足、和加密貨幣大跌引發礦卡拋售潮之際，半導體產業的晶片供應從短缺轉為過剩，拖累今年來晶片類股重挫。

另外，輝達也說，必須降低通路上的庫存，以保留新產品的銷售空間。輝達已於10月12日發表新一代的RTX 4090顯示卡。

耶誕節 晶片

延伸閱讀

《孤獨搖滾！》真的變電玩！網推出小孤獨遊戲合集 化身承認欲求怪獸、野槌蛇討愛心

世華工商婦女協會金門姐妹家扶送愛 陪孩子共度耶誕節

佐登妮絲城堡耶誕人造雪景迷人吸睛 吸引大批遊客賞雪拍照

華為晶片用完 帶動市場洗牌

相關新聞

耶誕節顯卡大降價 電玩玩家成晶片價格下跌的受惠者

近年來常為顯示卡短缺和價格大漲所苦的電玩玩家有福了，今年耶誕節顯卡的價格已大幅下降，凸顯晶片供應過剩為消費者帶來的好處。

雀巢財務長看壞明年初市況 下半年有望好轉

食品巨擘雀巢（Nestle）財務長羅傑（Francois-Xavier Roger）預測，通膨要到明年下半年才會降溫，而...

史指那指上揚 但仍連跌三周

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，但由於對經濟衰退的擔憂繼續打擊投資人情緒，本周仍呈下跌。

日核心CPI 衝41年新高

由於企業持續轉嫁成本，日本11月通膨率衝上41年新高，使市場更加預期日本銀行（央行）的超寬鬆政策勢必將擴大轉向。

FTX創辦人77億天價交保

加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）22日在首次出庭時以2.5億美元（約...

馬斯克預言 需求將降低

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）說，預計2023年經濟將陷入「嚴重衰退」，汽車需求將降低。他也說，自己兩年內不會再賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。