耶誕節顯卡大降價 電玩玩家成晶片價格下跌的受惠者

近年來常為顯示卡短缺和價格大漲所苦的電玩玩家有福了，今年耶誕節顯卡的價格已大幅下降，凸顯晶片供應過剩為消費者帶來的好處。

財經網站MarketWatch報導，輝達RTX 3090Ti這款高階顯卡今年3月上市時建議售價為2,000美元，在耶誕節前兩天已降價近50%，且每人可買五張，與過去兩年一卡難求的情況形成強烈對比，包括輝達、英特爾、超微的顯卡，在23日當天都可以輕易入手，且折扣幅度也很大。

可輕鬆買到顯卡對玩家而言是好事，但投資人可就不這麼想。在積壓需求已獲得滿足、和加密貨幣大跌引發礦卡拋售潮之際，半導體產業的晶片供應從短缺轉為過剩，拖累今年來晶片類股重挫。

另外，輝達也說，必須降低通路上的庫存，以保留新產品的銷售空間。輝達已於10月12日發表新一代的RTX 4090顯示卡。