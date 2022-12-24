三大央行齊唱鷹調 全球股市基金單周撤資規模創高

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
隨著美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本銀行對明年政策前景堅定高唱鷹調，全球股票型基金在21日為止的一周內淨流出近420億美元資金。 路透
隨著美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本銀行對明年政策前景堅定高唱鷹調，全球股票型基金在21日為止的一周內淨流出近420億美元資金。 路透

自從全球主要央行齊喊對抗通膨仍不手軟後，投資人在幾天內以創紀錄的速度拋售股票，為全球股市自2008年金融危機以來表現最差勁的一年，劃下相稱的句點。

彭博資訊報導，在截至21日的這一周來，從美國聯準會（Fed）到歐洲央行（ECB）及日本銀行（央行），都對明年政策前景堅定高唱鷹調，澆熄了市場即將重返便宜資金時代的希望，這一周全球股票型基金也隨之淨流出將近420億美元資金，刷新歷來新高水準。

策略師表示，股市典型的年終頹勢也促進了這波賣壓。美國銀行（BoA）、花旗集團（Citi）及巴克萊銀行（Barclays）的資料表明，在截至21日的當周，投資人紛紛撤出債券與現金基金市場。這幾家銀行引述的皆是EPFR全球的數據。

若以今年全年而論，全球股市仍有1,665億美元淨流入額，反映投資人尚未完全投降，但明年股市可能會進一步下跌。相較下，投資人今年從債市撤資2,570億美元。美銀策略師Michael Hartnett預期，明年上半年該資產類別的表現將優於股市。

美股今年年末反彈已後繼乏力，因為本周公布的經濟數據強勁，反映美國經濟還承受得起更多貨幣緊縮措施，不致陷入衰退，支撐了Fed鷹派立場。美股基準指數現在持續走跌，硬是壓下了今年三次的熊市反彈，可能創2008年來的最大年度跌幅。

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