馬斯克預言 需求將降低

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）說，預計2023年經濟將陷入「嚴重衰退」，汽車需求將降低。他也說，自己兩年內不會再賣特斯拉持股。他今年來已出售價值將近400億美元的特斯拉股票，主要是為了收購推特的交易籌錢。

路透報導，馬斯克是在推特Spaces語音聊天室裡做出上述表示。在範圍廣泛的對談裡，馬斯克說，他預計2023年經濟將陷入「嚴重衰退」，汽車需求將降低。

馬斯克說：「我認為我們正處衰退中，且2023年將大幅衰退，程度堪比2009年。這意味任何非必要或可自由支配物品的需求將下滑，尤其是高價商品。」馬斯克設法為特斯拉的長期展望帶來樂觀的基調，即使市場對特斯拉需求減緩的擔憂日益加深。