FTX創辦人77億天價交保

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）22日在首次出庭時以2.5億美元（約新台幣77億元）交保候審，這是美國歷來最大保釋金額之一。

法官裁准的2.5億美元保釋金，以班克曼-佛瑞德父母的加州房產做為擔保品。這棟房子的價值當然遠不及此，鉅額保釋金的意義，在於一旦棄保潛逃會導致嚴厲的財務後果，通常由價值大約僅為公布金額十分之一的資產做擔保。

檢察官表示，同意班克曼-佛瑞德獲保釋只因為他願意從巴哈馬被引渡返美，否則引渡過程可能需要幾個月或幾年。

班克曼-佛瑞德1月3日須重回曼哈頓聯邦法院；如今他面臨各項欺詐、洗錢和不當政治捐獻等八項刑事罪名，最高可能面臨115年刑期。

與班克曼-佛瑞德關係最親密的兩名前同夥，都已簽下認罪協商。並分別以25萬美元保釋金獲釋。

曼哈頓聯邦檢察官威廉斯本周在推特發布的影片中說，FTX的姊妹公司「阿拉美達研究」（Alameda）前執行長艾里森（Caroline Ellison）和FTX創辦人之一的華裔蓋瑞·王（Gary Wang）皆坦承犯下電匯欺詐、證券欺詐和商品欺詐等罪名。

FTX 檢察官 引渡

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