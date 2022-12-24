日核心CPI 衝41年新高

經濟日報／ 編譯簡國帆易起宇／綜合外電

由於企業持續轉嫁成本，日本11月通膨率衝上41年新高，使市場更加預期日本銀行（央行）的超寬鬆政策勢必將擴大轉向。

日本政府23日公布，11月不計生鮮食品價格的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期強升3.7%，符合市場預期，為1981年12月來最大漲幅。

上月不計生鮮食品與能源價格的核心-核心CPI年升率也加速至2.8%，高於10月的2.5%；這項日銀密切關注的指標凸顯通膨壓力仍在蓄積，且可能延續到明年，日銀明年可能進一步緊縮貨幣的預期加深。有「日圓先生」封號的榊原英資本周接受彭博電視專訪表示，日銀最快可能在下個月的決策會議再度調高10年期公債殖利率上限，他並預期日圓匯率將升至120。

彭博經濟學家指出，日本12月核心物價年升率可能會再加速至4%。許多分析師也預期，日銀將上修核心通膨率預測。

日銀23日公布的10月會議記錄顯示，一些決策官員認為，雖然還沒有立即調整貨幣政策的必要，但須留意未來超寬鬆低利率政策退場，可能對市場和家庭房貸利率造成的影響。

日本 通膨 生鮮

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