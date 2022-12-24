三星越南研發中心 啟用

南韓三星電子23日啟用位在越南河內的研發中心，為該集團在東南亞最大研究設施，三星計劃將越南打造成該公司重要的全球戰略基地；該國已生產三星逾半數智慧手機。

三星23日發布新聞稿表示，董事長李在鎔親自出席了這座研發中心的啟用典禮，這是越南首座由全球企業設立的大規模研發中心，象徵越南在擺脫低成本製造上做出的最具體一步。約有2,200名研究員將在這座造價2,200萬美元的設施、總計16層樓的建築物中工作。

李在鎔在典禮上表示：「這座越南三星研發中心，將有助加強越南的工業競爭力，也將有助改善南韓和越南的關係。」

三星是全球以出貨量計的最大智慧手機製造商，此時也適逢三星主要對手蘋果正在越南鞏固供應鏈。消息人士表示，蘋果正計劃明年起在越南生產MacBook筆電，其最大供應商鴻海最快明年5月將在當地開始生產。

三星說，這座設施將專注在研發資訊處理和無線通訊安全等行動軟體科技，公司計劃透過除了大規模生產外再加上研發，讓越南成為重要的全球戰略基地。三星不只在越南生產智慧手機和家電，也生產供應給蘋果的零件。

據越南政府官網貼文，總理范明政已向三星承諾，將會促進投資，並遵守「不說不、不說難、不光說不練」的原則。

范明政也敦促三星加速計劃在當地生產半導體零件。三星7月曾向越南政府表示，將開始在當地生產球柵陣列封裝（BGA）零件。這項舉措將有助擴大越南的半導體業，該國已是英特爾最大晶片測試封裝據點。