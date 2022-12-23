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如何不放棄生活小確幸也年收千萬？先從這兩件事做起

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。路透
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。路透

據美國媒體CNBC近期調查，約五分之一的千禧世代和近四分之一的Z世代認為，必須年收100萬美元（約新台幣3,000萬元）以上才會感覺富有。

暢銷書《我教你變成有錢人》（I Will Teach You to Be Rich）作者塞提（Ramit Sethi）說，如果感到富有是你的人生目標，你並不需要放棄生活小確幸就能達成。

塞提表示，每當談到累積財富，多數人總是會聚焦在一些「3美元的問題」，例如「我今天是否該別買咖啡」或「我該不該吃個甜點」等等。

但他說，「這些3美元問題不會對我們的理財生活造成任何不同」。

反之，他認為人們應該聚焦的是「3萬美元的問題」，例如「我每個月是否有做投資」或「我曾否向主管爭取過加薪」。

塞提說，人們對致富的最大誤解之一，就是認為其過程應該令人興奮而且發展迅速。但他說：「真正的財富幾乎都是透過長時間累積，而且過程很無聊，不過也應該很無聊。」

塞提表示，比起期待中樂透，人們現在可以開始做兩件事來累積財富，一個是注意自己的儲蓄比率，另一個是建立「有意識的支出計畫」。

塞提說，「存6%或7%的收入，對你人生的差別將是好幾千美元」，但如果無法一下子就存那麼多錢也無妨，一開始只要先盡力而為，再慢慢調高比率即可。

比起仰賴編列預算來管理支出，塞提建議民眾建立「有意識的支出計畫」，因為預算通常會使人花錢變得保守，而且可能會花太多時間在將支出分類，沒時間享受生活。

所謂「有意識的支出計畫」，就是將支出分為四大類：固定成本（例如房租、學貸）、儲蓄（包括應急資金和度假經費）、投資（例如退休金計畫）和「免罪惡感支出」（例如叫外賣或購物）。

塞提說，若能將財富按此順序分配，就能優先確保照顧到財務責任，其餘的錢就能「沒有罪惡感」地盡情花費。

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