快訊

女助理被開單卻要警察寫報告 立委劉世芳代她道歉了

劍橋分析訴訟有望落幕 Meta願花7.25億美元和解

中央社／ 波士頓22日綜合外電報導
臉書母公司Meta Platforms Inc同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解，該訴訟指控臉書（Facebook）允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資。 路透社
臉書母公司Meta Platforms Inc同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解，該訴訟指控臉書（Facebook）允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資。 路透社

臉書母公司Meta Platforms Inc同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解，該訴訟指控臉書（Facebook）允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資。

路透社報導，根據法庭文件今天晚間揭露的和解協議，這場曠日廢時的集體訴訟案有望落幕。這場訴訟起因於英國「劍橋分析」（Cambridge Analytica）公司2018年被爆，利用多達8700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動。

原告律師團擬議的和解金，堪稱美國資料隱私權集體訴訟當中史上金額最高的一次，也是Meta公司至今為解決集體訴訟案所願支付最大筆金額。

原告首席律師魏佛（Lesley Weaver）與路以瑟（Derek Loeser）在聯合聲明中表示：「這個具有歷史意義的和解協議，將為這件複雜的新興隱私權案件當事人帶來有意義的寬慰。」

作為和解協議的一部分，Meta公司並未承認犯錯，這項和解協議尚待舊金山聯邦法官批准。

Meta在聲明中表示，和解「符合我們集團和股東的最大利益…過去3年，我們改進了隱私保護原則並實施全面性隱私計畫」。

劍橋分析公司曾於2016年從數以百萬計的臉書用戶中取得資料，用於選民分析與定位，替美國前總統川普打了場成功的選戰，該公司目前已解散。

劍橋 Meta Facebook

延伸閱讀

迴避！Meta「元宇宙」3字成燒錢黑洞 蘋果明年推AR／VR頭戴裝置改用「這說法」

元宇宙燒錢還是不怕！Meta明年還是拿20%總支出投資它

歐盟指控Meta違反市場壟斷 最高將以其年營收10%作為罰金

2天內6600萬個讚！梅西照片破IG紀錄 加碼再送「金盃陪睡照」

相關新聞

如何不放棄生活小確幸也年收千萬？先從這兩件事做起

據美國媒體CNBC近期調查，約五分之一的千禧世代和近四分之一的Z世代認為，必須年收100萬美元（約新台幣3,000萬元）...

被機器人逼宮？馬斯克用推特發起民調 研究發現「很容易被操縱」

推特的新老闆馬斯克常在該平台發起民調，來解決備受爭議的問題，例如是否恢復前總統川普的帳號，或他是否應辭任推特執行長，並表...

張忠謀稱「全球化已死」 卡普利：再全球化促進半導體復興

台積電創辦人張忠謀最近說：「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。」長期追蹤導體產業發展的新加坡韓禮士基金會研究員卡普利（A...

高階主管也遭殃！馬斯克持續裁員 推特公共政策主管離職

億萬富豪、推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）持續削減公司成本，消息人士告訴路透社，推特公共政策全球...

英國機場罷工8天入境將大拖延 軍人、公務員替補邊檢

英國罷工潮持續，先前預告將在聖誕新年假期間休息抗議的邊檢人員，23日起至元旦罷工共8天，包括希斯洛等機場將大受影響，甚至...

布林肯與王毅通電話 籲提高新冠疫情資訊透明度

美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長王毅通電話時，向他表示，保持新冠疫情資訊的透明度很重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。