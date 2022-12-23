新疆強迫勞動爭議掃到大車廠 美國會要查

美國聯邦參議院銀行委員會已開始調查大型汽車製造商使用的零組件與原料，是否與中國大陸新疆強迫勞動有關，要求特斯拉、通用汽車、福特汽車等八家主要汽車製造商，揭露中國大陸供應鏈的細節。

參院銀行委員會魏登（Ron Wyden）致函主要車廠執行長，詢問關於中國大陸供應鏈的問題，要求的資訊包括描繪供應鏈地圖、對原料、採礦、加工及零件製造的分析，以定義和新疆地區之間的連結，就算這些零件是在墨西哥和加拿大等第三國製造。他表示，「汽車製造商詳加檢視它們和所有與新疆連結供應商的關係，至關緊要」。

魏登也想了解這些車廠是否曾因供應商的原料、礦物、加工及零組件生產與新疆有關，而取消訂單、或減少合作關係，並且要求提供車廠出貨是否遭邊境當局扣押的額外資訊。

豐田汽車、本田汽車、福斯、Stellantis及賓士汽車等車廠也都收到信，魏登在信上寫道：「除非實地查核證實零組件和強迫勞動沒有關聯，否則汽車製造商不能、也不該在美國銷售內含在新疆採礦或生產零組件的汽車。」

美國「避免維吾爾族強迫勞動法」已生效，實質禁止進口來自新疆地區強迫勞動的產品，北京則否認新疆有強迫勞動，但表示已設立「職訓中心」，以抑制恐怖主義、分離主義及宗教激進主義。

英國Sheffield Hallam大學研究員本月稍早發布報告說明汽車業使用新疆生產的鋼鐵、鋁材、銅材、電池、電子產品和其他零組件的情況，指稱證據顯示全球車廠正在使用新疆地區的金屬、電池、線材及輪胎，或從在大陸他處使用維吾爾勞工的企業，取得這些零組件或原料，「一些車廠不知情地從維吾爾地區取得金屬」，「在原物料採礦／加工和汽車零件製造過程之間，我們發現汽車的幾乎所有零件都需要高度檢視，確保與維吾爾族強迫勞動無關」。

通用表示，正積極監控供應鏈，旗供應商合約也禁止使用任何「強迫或非自願勞工、虐待員工、或在供應產品與服務給通用時的貪腐商業行為」。本田說，預期供應商會遵循旗包括尊重勞工的永續準則。

Stellantis則說「建立強力負責的供應鏈是我們的重要焦點」，正監控正透過合約承諾與持續評估，檢視供應商是否遵循其行為準則。福斯將回復餐院信函，強調正是企業責任，拒絕「強迫勞動、與任何形式現代奴隸，包括人口販賣」。豐田發言人拒絕置評，但表示已收到信。

數據顯示，美國海關暨邊境保護局（CBP）在9月止的會計年度已調查2,398件進口產品，總值4.66億美元，多於前一年的1,469件，分析師預期這些執法活動今年將進一步增加，因為美國兩黨都強力推動更強硬處理強迫勞動議題。