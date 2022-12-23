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亞洲各國升息提振銀行業獲利 這兩地例外

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲各國升息提振銀行業獲利，但維持寬鬆的中國大陸和日本例外。示意圖。歐新社
亞洲各國升息提振銀行業獲利，但維持寬鬆的中國大陸和日本例外。示意圖。歐新社

聯準會今年來連續升息，亞洲區央行基本上跟進，但中國大陸和日本例外，連帶影響了這兩個國家的銀行業，沒法像其他地方一樣享受到放款利率攀高帶來「惠我良多」的更高獲利。

日經報導，麥肯錫諮詢公司初級合夥人Attila Kincses表示：「亞洲區在國家和銀行業層面的存在差異表現。中國大陸可能因市場不景氣而受創。日本也許緩慢成長，但利率可能更久地維持較低水準，限制銀行獲利能力。」

中日兩國銀行業與全球趨勢背道而馳。根據本月發布的麥肯錫全球銀行業年度回顧報告，全球銀行的獲利能力今年攀抵14年來最高，升息拉抬衡量放款人獲利能力的關鍵指標—淨利差（NIM），推升營收達到6.5兆美元。

麥肯錫說，短期內通膨可能增加，明年物價仍高，但因升息能獲得控制。這對放款業者來說是好消息，升息可提振消費金融等領域的獲利。

儘管大部分亞洲央行追隨聯準會升息，但大陸的人民銀行近月三度調降基準利率，反映對經濟減速和陷入困境房地產業的擔憂。

降息減輕開發商和購屋者的債務負擔，降低銀行不良貸款帶來的風險，但也擠壓了淨利差。根據大陸金融監管機構，大陸銀行業前九個月的淨利差為1.94%，比一年前下水滑13個基點。

日本銀行業者承壓的原因略有不同。聯準會升息導致美債價格下跌，日本多年來增持海外貸款和債券投資以彌補國內市場的低利率，銀行持有的債券因此出現大量未實現虧損。

3月底到9月底，三菱日聯、三井住友和瑞穗的外國債券未實現虧損增加逾兩倍到近4兆日圓。日本全境98家地區銀行的虧損共達2.3兆日圓，增加逾六倍。

日本銀行最近一直將利率維持在低檔，以避免破壞剛起步的經濟復甦，但日本央行周二意外將10年期公債殖利率上限，由0.25%調高到0.5%，被市場解讀為實質升息。

相較下，新加坡金融業的利潤因升息而大獲提振。星展、華僑和大華等大型銀行設定放款利率時均追隨聯準會，升息使其淨利差擴大，在截至9月的三個月間，規模最大的星展銀行淨利大增35%。南韓和印度的銀行業和星國情況類似，也都因升息受惠。

日本央行 聯準會

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