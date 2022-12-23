2023更艱困 蝦皮母公司冬海將凍結薪資、減發獎金

蝦皮購物母公司冬海集團的股價大跌超過4%，因為創辦人兼執行長李小冬宣布，該公司將凍結大部分員工的薪資，並減發今年紅利奬金，以備迎接2023年全球經濟環境惡化的挑戰。

彭博報導，李小冬本周發表內部備忘錄宣布，這家亞洲網路巨擘2022年經歷過千辛萬苦後，將聚焦獲利能力。李小冬警告，俄烏戰爭尚未結束和全球各地通膨嚴重，2023年將「更具挑戰性」。該公司不會為沒有升職的員工加薪。

冬海股價在紐約一度重挫達7.6%，跌幅後來縮小。李小冬備忘錄浮現的時機，正值其主要金主騰訊的創辦人馬化騰稍早罕見地在年終向員工「撂狠話」表示，騰訊的部分業務有可能被砍掉。

李小冬說：「我想向各位保證，我們能站穩腳跟開展2023年。必進行的重大改革，大部分都已完成。」

這家遊戲和線上零售巨擘的市值今年來縮水達77%，因為投資人質疑該公司在利率攀升和競爭加劇時的前景。