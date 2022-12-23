快訊

明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

症狀越來越糟！金曲歌后詹雅雯突宣布出國：再等就沒力氣了

安德魯王子涉性侵遭拔軍銜 英王查理三世要王后接手

2023更艱困 蝦皮母公司冬海將凍結薪資、減發獎金

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
路透
路透

蝦皮購物母公司冬海集團的股價大跌超過4%，因為創辦人兼執行長李小冬宣布，該公司將凍結大部分員工的薪資，並減發今年紅利奬金，以備迎接2023年全球經濟環境惡化的挑戰。

彭博報導，李小冬本周發表內部備忘錄宣布，這家亞洲網路巨擘2022年經歷過千辛萬苦後，將聚焦獲利能力。李小冬警告，俄烏戰爭尚未結束和全球各地通膨嚴重，2023年將「更具挑戰性」。該公司不會為沒有升職的員工加薪。

冬海股價在紐約一度重挫達7.6%，跌幅後來縮小。李小冬備忘錄浮現的時機，正值其主要金主騰訊的創辦人馬化騰稍早罕見地在年終向員工「撂狠話」表示，騰訊的部分業務有可能被砍掉。

李小冬說：「我想向各位保證，我們能站穩腳跟開展2023年。必進行的重大改革，大部分都已完成。」

這家遊戲和線上零售巨擘的市值今年來縮水達77%，因為投資人質疑該公司在利率攀升和競爭加劇時的前景。

俄烏戰爭 蝦皮購物

延伸閱讀

南山公告資產重分類

反向ETF 今年績效耀眼

評／俄烏戰事會不會升級？主要端看美國「對1限制有無鬆綁」

澤倫斯基訪美 普亭：俄烏戰爭不可避免 不能怪罪俄國

相關新聞

2023更艱困 蝦皮母公司冬海將凍結薪資、減發獎金

蝦皮購物母公司冬海集團的股價大跌超過4%，因為創辦人兼執行長李小冬宣布，該公司將凍結大部分員工的薪資，並減發今年紅利奬金...

及早發現及早治療！日本批准首款阿茲海默症血液檢測工具

日本厚生勞動省22日批准首款阿茲海默症血液檢測試劑盒，為更簡單、快速診斷是否出現患上阿茲海默症跡象鋪路，以便患者能及早進...

專家預估 流動性問題將迫使Fed明年提前結束縮表

專家認為，即便美國聯準會（Fed）擘劃出更積極的升息路徑，但縮減資產負債表的操作可能比原先預估的還早結束。

馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票、明年經濟嚴重衰退

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）說，兩年內不會再賣特斯拉持股。他今年來出售了價值將近400億美元的特斯拉股票，主要是...

明年美元走勢如何？策略師：先升後貶反映這因素

分析師普遍預期2023年美元將走貶，但不會呈直線下滑走勢。

比特幣暴跌逾60% 傳奇投資人米勒稱「是合理投機」：不打算賣出

儘管2022年加密幣跌得慘兮兮，比特幣年初以來已崩跌逾60%，但傳奇價值投資大師米勒（Bill Miller）表示，他仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。